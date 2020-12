Calcio, Serie C: il Lecco schianta la Pistoiese e vola ad alta quota

La Calcio Lecco vola ad alta quota, il secondo posto nel girone A di Serie C dista ormai solo due punti.

Fondamentale il successo maturato al Rigamonti Ceppi contro la Pistoiese, un secco 4-1 nel segno di Iocolano: il fantasista rientra dopo quasi due mesi di infortunio e trascina i compagni, entrando in tutte le azioni dei blucelesti. Il numero 17 procura infatti un rigore nel primo tempo, trasfornato da Capogna, e segna direttamente il raddoppio sfruttando un rimpallo in area.

Nella ripresa Mastroianni, entrato dalla panchina, prima deposita in rete un delizioso cross dello stesso Iocolano, quindi, dopo il gol di Gucci, infila il piattone su assist di Marotta per il poker finale. Mister D'Agostino esulta: in una sola giornata i suoi ritrovano gioco e vittoria.

Calcio Lecco 1912 4-1 Pistoiese (2-0)

Marcatori: Capogna (L) su rigore al 31′, Iocolano (L) al 45′ p.t.; Mastroianni (L) al 40′, Gucci al 41′, Mastroianni (L) al 46′ s.t.

Lecco (3-4-3): Pissardo; Marzorati, Malgrati (dal 21′ p.t. Capoferri), Cauz; Nesta (dal 24′ s.t. Giudici), Marotta, Bolzoni, Nannini; Mangni (dal 35′ s.t. Moleri), Iocolano; Capogna (dal 35′ s.t. Mastroianni) (Bertinato, Lora, D’Anna, Porru, Merli Sala, Haidara, Raggio, Kaprof). All. D’Agostino.

Pistoiese (4-3-1-2) Perucchini; Pierozzi (dal 43′ s.t. Stoppa), Camilleri, Solerio, Simonti (dal 9′ s.t. Salvi); Spinozzi, Cerretelli (dal 9′ s.t. Simonetti), Mal (dal 14′ s.t. Chinellato); Valiani (dal 43′ s.t. Rondinella); Gucci, Cesarini (Vivoli, Llamas, Mazzarani, Romagnoli, Cavalli, Renzi, Tempesti). All. Riolfo.

Note. Ammoniti: Marotta, Merli Sala, Capogna, Nesta, Camilleri; angoli: 5-6.