Poker di vittorie consecutive per il Lecco Calcio a 5

Quarta vittoria consecutiva per il Lecco nella 4^ giornata del campionato Under 19 nazionale. Questa mattina i blucelesti si sono imposti per 5 a 4 sul campo dell'Olympic Morbegno, restando così in vetta a punteggio pieno nel girone C, nonostante la scarsa vena di alcuni elementi. Dopo tre successi agevoli nelle prime tre giornate, questa volta i giovani di mister Pablo Parrilla hanno dovuto faticare decisamente di più per avere la meglio sull'avversario.

La cronaca della partita

I valtellinesi si sono portati in vantaggio al 5' con De Carli servito da Tresoldi, poi al 10' è arrivato il pareggio bluceleste con una punizione di Mentasti che non ha lasciato scampo al portiere di casa. Poco più di un minuto più tardi è Appiani a riportare avanti i morbegnesi, nuovamente raggiunti al 16' dal 2-2 di Matias Parrilla. A 10" dall'intervallo il Lecco torna sotto per mano di Tresoldi e al riposo il tabellone recita 3-2 per l'Olympic.

Nella ripresa le due squadre non concedono varchi e per assistere a un nuovo gol bisogna attendere il 17', quando Di Tomaso, nei panni di portiere di movimento, insacca il pallone del 3-3. Il finale è infuocato. De Carli riporta sopra l'Olympic, Mentasti firma il 4-4 e allo scadere è Riccardi a regalare il successo al Lecco. Domenica prossimo derby tutto lecchese sul campo dei Saints Pagnano.