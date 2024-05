Un bel brindisi al passato guardando al futuro. Il cinema Artesfera ha ospitato - con successo - la serata di gala per i 50 anni della Polisportiva Valmadrera. Tante le persone che si sono alternate sul palco, con i saluti e le testimonianze dedicate a mezzo secolo di vita e di sport: la platea ha gradito e rivissuto tante esperienze del passato. È stato il giornalista Stefano Spreafico a gestire la serata, avviata con un video di foto d’epoca e il racconto della storia dell'associazione, con protagonisti gli sportivi del calcio, del basket, del tennistavolo e del volley femminile. Poi la lettura dei saluti e delle congratulazioni arrivate dal presidente della Lnd Giancarlo Abete, dal presidente Coni Lombardia Marco Riva e dall'ex cestista della nazionale Pierluigi Marzorati.

A seguire i saluti del presidente Alberto De Pellegrin e del sindaco Antonio Rusconi, particolarmente emozionato perché tanto coinvolto in questa storia, sia come socio fondatore che come allenatore della prima squadra iscritta nel 1974 al campionato giovanissimi a 7 Csi. Poi il vero ospite della serata, don Eugenio Dalla Libera, l’assistente dell’oratorio di allora che diede vita a questa avventura, ancora oggi con lo stesso entusiasmo e con lo stesso sorriso. Ha ricordato il motivo per cui si era deciso di iniziare questa avventura, creando proprio un gruppo che facesse sport all’interno dell’oratorio.

Presenti e chiamati sul palco tutti gli altri assistenti dell’oratorio che sono seguiti a don Eugenio, con un messaggio dal Perù arrivato da don Tommaso. Ulteriori testimonianze da parte di Dorino Butti, primo presidente della Polisportiva, e di Giuseppe Butti, che faceva parte della prima squadra del ’74 ed ha poi spiccato il volo arrivando a giocare in serie A. Premiati con la maglia del 50° tutti i suoi ex compagni di questa prima squadra della Polisportiva.

È stata quindi la volta di Lidia Consolini, partita dalle giovanili del Valmadrera ed arrivata alla convocazione in nazionale femminile under 19 e la premiazione delle squadre votate dal sondaggio on line come team ideali dei 50 anni di basket, volley femminile e calcio. A chiudere le premiazioni dei giocatori con più presenze nelle 3 discipline e le congratulazioni con consegna di targhe ricordo di Lnd Lombardia e Csi rispettivamente da parte di Marco Grassini (Vice Presidente Lnd Lombardia) e Giovanni Sala (commissario straordinario pro tempore Csi Lecco).