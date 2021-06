Polisportiva Valmadrera: presentato il nuovo album di figurine. Antonio Sacchi diesse della Prima Squadra

Un modo per continuare ad essere attivi nonostante tutte le difficoltà del momento storico nel quale ci troviamo. È stato presentato nel corso di questa settimana all’Oratorio Maschile di Valmadrera l’album delle figurine della squadra arancione. 2020/21: stagione della pandemia e dei campionati non terminati, ma anche di un grande impegno nel continuare gli allenamenti da fine marzo, con tutte le precauzioni, come ha ribadito il Presidente Alberto De Pellegrin.

Antonio Sacchi nuovo Direttore Sportivo

Sempre il presidente ha sottolineato come l'album «sia stato un modo per dire grazie a sponsor, dirigenti, famiglie, sempre disponibili in un anno così difficile e sempre disponibili a ripartire». Così ha evidenziato come sia già pronto ormai il gruppo allenatori per il nuovo anno sia nel basket, che nel volley e nel calcio, oltre a una novità: l'ex attaccante Antonio Sacchi sarà il Direttore Sportivo della Prima Squadra.

Il sindaco Antonio Rusconi e l'assessore allo sport Marcello Butti hanno sottolineato come la squadra arancione, che sta per iniziare il 48 anno di attività, sia la società che offre una proposta sportiva al maggior numero di atleti valmadreresi. A seguire, infine, gli interventi dell’ex presidente Antonio Monti, che ha curato l’album col fotografo Andrea Binda, del vicepresidente Mauro Vassena, di Fabio Corti e Antonio Locatelli.

L’ album si può ritirare facendone richiesta a dirigenti e/o gli allenatori.