È Tommaso Sala l'atleta dell'anno per il Panathlon Club Lecco

Torna puntuale, con l'approssimarsi delle festività del mese di dicembre, il tradizionale appuntamento di fine anno con la consegna dei premi Panathlon Club Lecco e con la conviviale natalizia dei panathleti. Evento che si terrà martedì 13 dicembre all'agriturismo "Cascina don Guanella" di Valmadrera con inizio alle ore 19.30.

Sarà l'occasione per riconoscere l'attività meritoria, per l'anno in corso, di atleti, società, tecnici o dirigenti protagonisti nel corso del corrente anno. Per il 2022 il Trofeo Panathlon Lecco atleta dell'anno, è stato assegnato a Tommaso Sala, 27 anni di Casatenovo, atleta della squadra di Coppa del Mondo di sci alpino: il brianzolo è stato protagonista, primo lecchese nella storia dello slalom, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

I premi speciali

Inoltre sono stati assegnati premi speciali e più precisamente a: Alizé Piana, 19 anni di Lecco, campionessa del Mondo Junior Women di Wakeboard; Samuele Leone, 21 anni di Nibionno, primo posto e podio al Mondiale di Ciclocross Under 23 in Usa, nel "test event" di Team Realy; Federico Pelizzari, 21 anni di Mandello, atleta paralimpico di sci alpino e campione italiano; Centro Sportivo Culturale Cortenova, campione Italiano di corsa campestre del Centro Sportivo Italiano (Csi), titolo conquistato per la sesta volta.

Quella del 13 dicembre, oltre ai premi, sarà anche l'occasione per il presidente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, di tracciare un bilancio del suo primo anno di mandato. E per concludere, perché no, rivolgere gli auguri per il Natale.