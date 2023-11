Andrea Elia, campione italiano: la festa nella sua Valmadrera

Momento di festa all'interno dell'oratorio di Valmadrera. Celebrazioni particolari per Andrea Elia, campione italiano vertical che si è aggiudicato il titolo tricolore a metà ottobre grazie alla prova di Cercivento (Udine). Stagione super per l'atleta di casa, convocato in nazionale insieme al compagno di colori sociali Andrea Rota, beniamino di casa.

Il presidente dell’Osa Valmadrera, Domenico Rusconi, ha sottolineato l’orgoglio di una società “per avere tanti atleti di cui alcuni a livello nazionale”, ha citato anche “il corso per giovanissimi gestito dal decano Stefano Butti, atleta entrato nel giro nella nazionale già una decina di anni fa”. Gianluigi Rusconi, responsabile del settore atletica, ha evidenziato “il numero sempre crescente di atleti appassionati della corsa in montagna”, mentre il sindaco Antonio Rusconi ha premiato Andrea Elia, spiegando come “questi giovani sono un esempio positivo per risultati sportivi, comportamento e dedizione a un allenamento faticoso”.

Poi, il fatidico taglio della torta tra gli applausi.