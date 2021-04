Una Calcio Lecco brillante espugna il "Piola": 3-1 alla Pro Vercelli

Grande vittoria del Lecco che al "Piola" di Vercelli batte 3-1 la Pro di mister Modesto, impedendo di fatto ai piemontesi (al ritorno in campo dopo il lungo stop per focolaio Covid-19) di poter vincere il campionato. Per i blucelesti tre punti pesanti, ancora in una volta in un bigmatch del girone A di Serie C, che consentono di sperare ancora nel terzo posto che garantirebbe una griglia play-off migliore.

Il Lecco inizia bene e Celjak va in gol dopo 7' da calcio d'angolo battuto benissimo da Iocolano, colpevolmente lasciato libero. Il pareggio della Pro Vercelli al 19': bella azione palla a terra, sia Gatto sia Costantino vengono atterrati in area, rigore netto che Rolando trasforma spiazzando Borsellini.

I blucelesti inventano l'azione del vantaggio al 79' con il bel fraseggio palla a terra tra Masini e Capogna, buttato a terra da Masi al limite dell'area. Sul dischetto va Iocolano che trasforma centralmente per spiazzare Saro.

Il Lecco la chiude al 92', pressione di Iocolano su Saro che sbaglia il disimpegno: dal limite dell'area intervento di Mastroianni che calcia subito e infila all'angolino alla destra del portiere dei piemontesi. Finisce 3-1.

Pro Vercelli 1-3 Calcio Lecco 1912 (1-1)

Marcatori: Celjak (L) al 7′ p.t., Rolando (PV) su rigore al 19′ p.t.; Iocolano (L) su rigore al 34′ s.t.; Mastroianni (L) al 47′

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Auriletto (dal 43′ s.t. Della Morte), Masi, Iezzi; Mezzoni (dal 12′ p.t. Clemente), Emmanuello, Awua, Gatto; Rolando, Costantino (dal 30′ s.t. Comi), Zerbin (Tintori, Scalia, Romairone, Hristov, Esposito, Erradi, Merio, Carosso). All. Modesto.

Lecco (3-5-2): Borsellini; Merli Sala, Marzorati, Capoferri; Celjak, Lora (dal 20′ s.t. Marotta), Bolzoni, Masini, Azzi; Capogna (dal 42′ Mastroianni), Iocolano (Pulze, Villa, Liguori, Malgrati, Malinverno, Nannini, Nesta, Raggio). All. D’Agostino.

Arbitro: Bitonti di Bologna

Note: partita a porte chiuse; ammoniti: Gatto, Marzorati, Capoferri, Lora, Merli Sala, Capogna, Marotta, Bolzoni. Angoli: 6-5.