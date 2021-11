Promozione, ancora una sfida difficile per l'Arcadia Dolzago

Squadra in casa

Squadra in casa Arcadia Dolzago

Dopo la sconfitta contro il Muggiò e la Colicoderviese ora l'Arcadia Dolzago si prepara ad affrontare un'altra sfida, tutt'altro che facile. La squadra di Bonomi infatti, dopo i cinque gol subiti nella scorsa settimana ora sfiderà l'Altabrianza Tavernerio, che si trova al terzo posto e arriva da due vittorie dove ha segnato ben otto gol.

I biancoazzurri di Dolzago dovranno quindi rimboccarsi le maniche e cercare di lavorare nel migliore dei modi per affrontare la gara di domenica, visto anche la loro situazione in classifica che non è affatto una delle migliori. I lecchesi hanno ottenuto fino a questo momento solo quattro punti, e fatica a ingranare la marcia.

Domenica sarà una gara difficile ma non impossibile. Appuntamento quindi al Comunale di Dolzago alle ore 14.30.

Ecco le altre gare in programma nel weekend:



Barzago - Lissone

Cavenago - Muggiò

Concorezzese - Olgiate Aurora

Nuova Sondrio - Cinisello

Olimpiagrenta - ColicoDerviese

Vibe Ronchese- Arcellasco

Casati Arcore - Cob91

Classifica:

Muggiò 17

Cinisello 17

Altabrianza Tavernerio 16

Lissone 15

Arcellasco 14

Cavenago 13

Vibe Ronchese 13

ColicoDerviese 8

Concorezzese 7

Casati Arcore 7

Olimpiagrenta 7

Cob91 6

Barzago 5

Nuova Sondrio Calcio 4

Arcadia Dolzago 4

Olgiate Aurora 3