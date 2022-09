Promozione, bene Galbiate. Pari per il Missaglia Maresso

Il quarto turno del girone B di Promozione vede il primo successo del Galbiate in questo campionato che supera il Costamasnaga con un netto 3-0 in uno dei due derby lecchesi di giornata. A regalare i tre punti la tripletta di Intrieri. L’altro derby, tra MissagliaMaresso e GrentArcadia, si chiude invece con un pareggio ricco di gol (3-3). Aprono le danze i biancoazzurri al 20' con Rigamonti e raddoppia al 22' Soleti. Al 30' accorcia le distanze Lozza. Nella ripresa pareggia i conti al decimo minuto Manzoni, Locatelli riporta nuovamente avanti i suoi al 32' ma Finiguerra un minuto più tardi spegne il sorriso del Missaglia siglando il 3-3. Un punto poi per il Calolziocorte che ferma con il risultato di 2-2 la capolista Arcellasco, che in rimonta acciuffa un punto importante. A chiudere il quadro le sconfitte rimediate in trasferta dalla ColicoDerviese e dall’Aurora Olgiate, rispettivamente sui terreni di gioco di Cavenago (3-1) e Vibe Ronchese (2-1).

Queste le altre gare della giornata:

Casati Calcio Arcore - Lissone 1-0

Concorezzese - Speranza Agrate 1-2

Nuova Sondrio - Biassono 2-0

La Classifica del girone B

Arcellasco 10

Nuova Sondrio 10

Casati Arcore 10

Cavenago 8

Lissone 7

Costamasnaga 7

Biassono 6

Vibe Ronchese 6

ColicoDerviese 6

Calolziocorte 5

Speranza Agrate 5

Galbiate 3

Concorezzese 3

MissagliaMaresso 2

GrentArcadia 1

Aurora Olgiate 0