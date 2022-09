Promozione, come sta andando il campionato delle Lecchesi?

La terza giornata del girone d’andata si è chiusa con una buona conferme per la Colicoderviese e una nota negativa per l'Aurora Olgiate. La formazione di Colico, guidata da mister Battistini, ha trovato il successo 1-0 contro la Vibe Ronchese. I griogiorossi sono partiti bene in questo avvio di stagione ottenendo due vittorie e una sconfitta, contro la prima della classe Arcellasco proprio la setetimana scorsa. Attualmente sono al quarto posto a parimerito con la neo promossa Biassono.

Dall'altro lato, invece, l'Aurora Olgiate non riesce a trovare una vittoria o un pareggio. Risultati che le costano la parte bassa della classifica. La squadra di Donadoni sta facendo molta fatica: domenica ha perso di misura in casa contro la Casati Arcore mentre nelle precedenti giornate è stata superata dal Cavenago (2-1) e dalla Concorezzese (3-1). Domenica, sarà impegnata a Ronco Briantino contro la Vibe Ronchese. I Giallorossi troveranno i primi punti di questa sstagione?

Ecco la classifica del girone B:

Arcellasco Città di Erba 9

Casati Arcore 7

Costamasnaga 7

Nuova Sondrio 7

ColicoDerviese 6

Biassono 6

Calolziocorte 4

Cavenago 4 *

Concorezzese 4 *

Vibe Ronchese 3

Lissone 2*

Speranza Agrate 1 *

Missaglia Maresso 1

Galbiate 0

Aurora Olgiate 0

GrentArcadia 0



*una partita in meno