Promozione, derby tra Colicoderviese e Arcadia Dolzago

Squadra in casa Arcadia Dolzago

Domenica alle 14.30 giocheranno sul campo di Dolzago. Questa è una partita di fondamentale importanza per la formazione guidata da Invernizzi. Nella prima gara del 2022 ha ottenuto una sconfitta contro l'AltaBrianza Tavernerio. Di fatto, la formazione gialloblu sta disputando un campionato tra alti e bassi. Al momento si trova a un passo dalla zona retrocessione a quota 15 punti.

Domenica si troveranno di fronte i cugini dell'Arcadia Dolzago, che nell'ultima gara hanno ottenuto una sconfitta contro il Muggiò in una gara più che combattuta. Sicuramente la sfida non sarà semplice: i ragazzi di Colico dovranno cercare di vincere per allontanarsi dalla posizione che occupano, sfruttando le sfide delle dirette inseguitrici Barzago e Cob91 e della Nuova Sondrio, a quota 17 punti, che affronterà la capolista.



Ecco le altre gara dell'undicesima giornata di questo campionato di Promozione:

Barzago - Cinisello

Cavenago - Olgiate Aurora

Concorezzese - Arcellasco Città Di Erba

Nuova Sondrio - Altabrianza Tavernerio

Olimpiagrenta - Muggiò

Vibe Ronchese - Cob 91

Casati Calcio Arcore - Lissone

Classifica del girone B di Promozione:

AltaBrianza 39

Muggiò 37

Cinisello 33

Arcellasco 29

Lissone 28

Cavenago 24

Concorezzese 23

Olimpiagrenta 22

Vibe Ronchese 21

Olgiate Aurora 19

Nuova Sondrio 17

Casati Arcore 17

Colicoderviese 15

Cob91 13

Barzago 12

Arcadia Dolzago 7