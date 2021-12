Promozione: finalmente un punto per l'Arcadia Dolzago

Un ottimo punto per l'Arcadia Dolzago, che ferma in casa la Concorezzese. I ragazzi di Zaramella riescono finalmente a smuovere leggermente la loro posizione in classifica. Dopo l'iniziale vantaggio della formazione biancorossa subito alla prima azione disponibile, la formazione lecchese riesce ad agguantare il pareggio al 22' con Bance. Insomma una prestazione di tutto rispetto per l'Arcadia che ora è pronta, con una grinta in più, ad affrontare la prossima gara contro il Barzago che è a soli tre punti di distanza ora.