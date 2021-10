Promozione, giorne B: l'Arcadia Dolzago ospita il Muggiò

In casa Arcadia Dolzago sono pronti per una sfida importante: quella contro la capolista Muggiò. Domenica alle 15,30, infatti la squadra lecchese affronta i monzesi in un match valido per la sesta giornata d'andata del girone B del campionato di Promozione

Da un lato troviamo un'Arcadia Dolzago reduce da una pesante sconfitta, infatti la squadra di Bonomi è stata travolta con una manita dall'Olgiate Aurora, mentre il Muggiò è uscito trionfante nella sfida contro l'Altabrianza Tavernerio. I lecchesi hanno conquistato fino ad ora quattro punti, mentre gli avversari ne hanno ben nove in più rispotto a loro e occupano la prima posizione.

Appuntamento quindi a domenica 24 ottobre, per scoprire chi tra le due squadre avrà la meglio in questa sesta giornata del girone d'andata

Ecco le altre gare del girone:

Altabrianza Tavernerio -ColicoDerviese

Olimpiagrenta - Olgiate Aurora

Cavenago -Arcellasco Città Di Erba

Concorezzese - Cob 91

Nuova Sondrio - Barzago

Vibe Ronchese - Lissone

Casati Calcio Arcore - Cinisello