Promozione, girone B: ancora un Derby per l'Olgiate Aurora

In casa Olgiate Aurora è ancora tempo di derby. Domenica alle 15,30 affronta in trasferta l'Olimpiagrenta in un match valido per la sesta giornata d'andata del girone B del campionato di Promozione

Le due squadre non si sono ancora affrontate in questa stagione. Da un lato troviamo un'Olgiate Aurora in grande forma che ha travolto con una manita l'Arcadia Dolzago, nell'altro derby valido per la quinta giornata, mentre l'Olimpiagrenta ha ceduto per 0-2 all'Altabrianza Tavernario. I lecchesi hanno conquistato fino ad ora tre punti (proprio nella scorsa settimana), anche per gli avversari si tratta dello stesso punteggio. Entrambe occupano la terzultima e penultima posizione del girone.

Appuntamento quindi a domenica 24 ottobre, per scoprire chi tra le due squadre avrà la meglio in questa sesta giornata del girone d'andata

Ecco le altre gare del girone:

Altabrianza Tavernerio -ColicoDerviese

Arcadia Dolzago - Muggiò

Cavenago -Arcellasco Città Di Erba

Concorezzese - Cob 91

Nuova Sondrio - Barzago

Vibe Ronchese - Lissone

Casati Calcio Arcore - Cinisello