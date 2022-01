Promozione, girone B: cambio in panchina per l'Olimpiagrenta

Rivoluzione in casa Olimpiagrenta. La società di Lecco ha deciso di sollevare in questo gennaio l'allenatore Roberto Sozzi. Al suo posto Giuseppe Perziano che guiderà la prima squadra della società.

Ecco il comunicato della società:

”L’ASD Olimpiagrenta comunica di aver sollevato Roberto Sozzi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia mister Sozzi per il lavoro svolto sino a oggi, per la grande professionalità e umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune.

La squadra sará affidata nel nuovo anno a mister Giuseppe Perziano, al quale va un grande in bocca al lupo per l’impegnativa sfida.”