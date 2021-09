Promozione, Girone B: ecco la prima giornata di campionato delle squadre lecchesi

Pronti, partenza e via! Il campionato di Promozione sta per inziare e sono diverse le squadre del lecchese inserite nel girone B. Un campionato che si aspettava da tanto visto i continui stop dovuti alla Pandemia, con la voglia di tutte le squadre di tornare a disputare una competizione ufficiale e giocarsi il tutto per tutto per provare a salire e conquistare il passaggio in Eccellenza.



Questo girone è forse tra i più equlibrati e la lotta per le prime posizioni sarà sicuramente agguerrita, ma questo non toglie che ci possano essere delle grandi sorprese. La prima giornata del campionato di Promozione, in programma domenica 19 settembre alle ore 15.30, vede l'Arcadia Dolzago ospitare in casa il Cinisello e dovrà cercare di raccogliere fin da subito punti preziosi, mentre l'Olgiate Aurora sarà in trasferta a Sondrio contro la Nuova Sondrio, nata dalla precedente società Sondrio Calcio 1932. Trasferta anche per la ColicoDerviese che giocherà sul campo di Cormano contro la Cob91. Partita molto interessante invece sarà il primo derby della stagione tra il Barzago e l'Olimpiagrenta, con la seconda che finalmente potrà disputare il campionato di Promozione dopo aver conquistato il passaggio nella stagione 19/20 e averla solamente "assaporata" con tre partite nella scorsa.

Queste le altre gare della giornata:



Arcellasco - Muggiò

Lissone - Altabrianza Tavernerio

Vibe Ronchese - Concorezzese

Casati Calcio Arcore - Cavenago