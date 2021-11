Promozione, girone B: il derby per il Barzago può rivelarsi fondamentale per le sorti del campionato

Sono separate solo da un punto Barzago e Olgiate Aurora. Domenica alle 14.30 giocheranno sul campo di Olgiate Molgora. Questa è una partita di fondamentale importanza per la formazione guidata da Arrigoni, le ultime partite non sono andate bene. Di fatto, la formazione di Barzago non è riuscita nemmeno a conquistare un punto, complice anche una gara che è stata rimandata causa covid. Era ancora in corsa per la Coppa Italia ma negli ottavi di finale ha subito una brutta sconfitta contro il Cinisello.

Questa gara è importante può determinare definitivamente la posizione nella zona più profonda della classifica visto che gli avversari dell'Olgiate Aurora si trovano a sei punti, davanti di una sola posizone e di un punto proprio dal Barzago.

Questo il prossimo turno in programma programma domenica 28 novembre

Altabrianza Tavernerio - Concorezzese

Arcadia Dolzago - Cavenago

Arcellasco Città Di Erba - Cinisello

Cob 91 - Lissone

ColicoDerviese - Vibe Ronchese

Muggiò - Casati Calcio Arcore

Olimpiagrenta -Nuova Sondrio

Questa la classifica del girone B

Muggiò 24

Cinisello 23

Altabrianza Tavernerio 23

Lissone 21

Arcellasco 21

Vibe Ronchese 14

Cavenago 14

Concorezzese 14

Olimpiagrenta 14

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Nuova Sondrio 7

Cob 91 6

Olgiate Aurora 6

Barzago 5

Arcadia Dolzago 4