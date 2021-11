Promozione, Girone B: l'Arcadia Dolzago aspetta il Cavenago

Un cammino fino ad ora non facile quello dell'Arcadia Dolzago. I lecchesi guidati da Bonomi non stanno facendo bene in questa stagione e sono il fanalino di coda del girone B. Questa può essere la partita della svolta o della caduta definitiva per i biancoblu di Lecco. Gli unici punti utili sono arrivati nella prima e terza giornata, in ordine contro il Cinisello (1-1) e contro la Cob91 (2-3). Di fronte nell'undicesima giornata troveranno il Cavenago, che sta disputando un ottimo campionato e da neopromossa sta mettendo in difficoltà diverse squadre.

Appuntamento quindi a Dolzago, per una sfida entusiasmente e sicuramente dalle grandi emozioni.



Questo il turno delle altre squadre domenica 28 novembre:

Altabrianza Tavernerio - Concorezzese

Arcellasco Città Di Erba - Cinisello

Cob 91 - Lissone

ColicoDerviese - Vibe Ronchese

Muggiò - Casati Calcio Arcore

Olgiate Aurora -Barzago

Olimpiagrenta -Nuova Sondrio

La classifica del girone B

Muggiò 24

Cinisello 23

Altabrianza Tavernerio 23

Lissone 21

Arcellasco 21

Vibe Ronchese 14

Cavenago 14

Concorezzese 14

Olimpiagrenta 14

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Nuova Sondrio 7

Cob 91 6

Olgiate Aurora 6

Barzago 5

Arcadia Dolzago 4