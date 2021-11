Promozione, Girone B: L'Olgiate Aurora perde il derby lecchese

Sconfitta per l'Aurora Olgiate di mister Ravasi nel derby contro il Barzago. I giallorossi non riescono ad imporsi e subiscono un'altra sconfitta. La formazione di Barzago passa in vantaggio verso il finale della prima frazione di gioco con il gol di Dodesini. Nella ripresa fatica leggermente, ma riesce a trovare la rete del 2-0 con Agostoni,. A nulla vale il rigore siglato da Nembri per l'Aurora Olgiate al minuto 43. Aurora Olgiate che penultima nel girone B di promozione.

Questi i risultati delle altre gare del girone B



AltaBrianza-Concorezzese 1-1

Dolzago-Cavenago 1-3

Arcellasco-Cinisello 1-1

Cob 91-Lissone 1-1

ColicoDerviese-Vibe Ronchese 1-2

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1

La classifica del girone B:

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4