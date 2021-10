Promozione, girone B: l'Olimpiagrenta vince il derby con l'Olgiate Aurora

In casa Olimpiagrenta era ancora tempo di derby. Domenica alle 15,30 ha affrontato l'Olgiate Aurora nel match valido per la sesta giornata d'andata del girone B del campionato di Promozione.

Parte forte la formazione di Sozzi che dopo neanche dieci minuti di gioco trova il vantaggio con Farina. L'Olgiate Aurora sembra risvegliarsi dopo il gol subito e inizia a macinare metri, portandosi nell'area avversaria fino a quando al minuto venti non trova il Odje Saga. Tutto da rifare quindi per l'Olimpiagrenta, che non ci sta e da qui in avanti segna tre gol, tutti nella prima frazione di gioco. A segno al 27' ancora Farina, lo seguono a ruota Pozzi e Conti, rispettivamente al minuto 34 e allo scadere del primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco, i padroni di casa controllano la gara senza problemi e chiudono con una vittoria. L'Olimpiagrenta sale ora a quota 6 punti, prendendo una piccola boccata d’ossigeno rispetto alla zona calda della classifica.