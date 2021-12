Promozione, girone B: L'Olimpiagrenta stoppa la sua striscia positiva di vittorie

Nella tredicesima giornata del girone B di Promozione l'Olimpiagrenta esce sconfitta dalla gara contro la Concorezzese. La formazione guidata da Sozzi non riesce a continuare la striscia positiva di vittorie e viene stoppata proprio dai monzesi guidati da Nava.

A passare in vantaggio nella prima frazione di gioco è la Concorezzese con Lovece al 12' che di testa infila il pallone in rete. Ma dopo soli 8 minuti arriva il pareggio da parte di Colombo che infila in porta la punizione ribattuta dalla difesa. Verso il finale del primo tempo gli ospiti ritrovano il vantaggio con Prato che dai trenta metri trova la rete, complice anche la deviazione del difensore dell'Olimpiagrenta.



Nella seconda parte di gara entrambe le squadre rientrano in campo con grinta e il ritmo non si abbassa. Al 15' l'arbitro indica gli undici metri per la Concorezzese e Lovece sigla la rete del 3-1, la Concorezzese rimane in dieci uomini a causa dell'espulsione di Scalpari. Così la squadra di Sozzi cerca di approfittarne con Esposito che accorcia le distanze al 36', ma non c'è più tempo per recuperare e a portarsi a casa i tre punti è la formazione di casa di Monza.