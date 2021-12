Promozione, girone B: la ColicoDerviese acquista un nuovo portiere

Mercoledì 8 è arrivata una novità in casa della ColicoDerviese. La formazione di Lecco, visto l'infortunio al numero uno Passerini è dovuta correre ai ripari. Il Ds Riva infatti si è mosso velocemente sul mercato e in fretta e furia ha trovato l'accordo con un giovane portiere classe 2000. Stiamo parlando di Tommaso Spini, nuovo portiere gialloblùceleste proveniente da Calolziocorte.



Un passato tra le giovanili del Lecco, Atletico NibionnoCivate e Veduggio, Tommaso esordisce in Prima Categoria nel 2017 proprio con i colori neroverdi, per restarci 3 anni fino alla stagione 2020.Durante l'anno scorso una stagione sempre in Prima categoria a difendere i pali della Sovicese, e poi quest anno nella corazzata Calolziocorte.