Promozione, girone B: Sfida a metà classifica tra Olimpiagrenta e Arcellasco

Weekend con partite a tutto tondo. Domenica si torna in campo nel campionato di Promozione e nel girone B la classifica diventa sempre più imprevedibile e interessante. In vetta ci sono ben quattro squadre a quota 10 punti mentre nella parte bassa ci sono tante squadre con pochi punti di distanza, una vittoria o una sconfitta può farle salire o allontanare sempre di più dalla salvezza.



Dopo il turno di Coppa Italia, in cui erano impegnate alcune squadre della categoria, si avvicina la quinta giornata del campionato di Promozione. Domenica 17 ottobre alle ore 15.30 si disputeranno gare che possono cambiare e rivoluzionare totalmente la classifica. Andando a vedere da vicino, per quanto riguarda la provincia di Lecco ecco che l'Olimpiagrenta affronterà fuori casa l'Arcellasco.

La gara in programma al Centro Sportivo "Snef- Lambrone" di Erba vedrà la compagine dai colori granata-verde affrontare l'Arcellasco, squadra comasca che si trova a metà classifica. I ragazzi guidati da Sozzi arrivare da una sconfitta di misura (1-0) contro la squadra di Cormano, e devono cercare di fare più punti possibili per non rischiare di finire in zona playout.

Appuntamento quindi a domenica 17 ottobre, per scoprire chi avrà la meglio in questo derby tutto monzese

Queste le altre gare della giornata:

Muggiò - Altabrianza Tavernerio

Con 91 - Cavenago

Lissone - Concorezzese

Barzago - Casati Calcio Arcore

ColicoDerviese - Nuova Sondrio

Olgiate Aurora - Arcadia Dolzago

Cinisello - Vibe Ronchese