Promozione, il Barzago attende in casa il Lissone

Squadra in casa Barzago

Dopo la sconfitta subita contro il Cinisello, il Barzago di mister Arrigoni si prepara alla gara in programma domenica 7 novembre contro la formazione monzese del Lissone.

La scorsa gara li aveva visti subire subito un gol nei primi dieci minuti della prima frazione di gioco contro il Cinsello e questo aveva influenzato non poco la gara, senza permettere ai lecchesi di trovare una reazione. Di fatto il Cinisello ora è al primo posto a parimerito, ma ora in realtà il Barzago si appresta ad affrontare un'altra sfida importante contro una delle prime cinque: stiamo parlando del Lissone che sta facendo molto bene e che al momento è a quota 15 punti. La squadra di Arrigoni dovrà trovare e portare a casa un risultato utile per evitare, quindi, che le squadre dietro di lei si avvicinino ulteriormente e la mandino nella parte ancora più bassa della classifica.

Appuntamento quindi a domenica 7 novembre al Comunale di Barzago per scoprire chi tra le due squadre avrà la meglio in questa ottava giornata del girone d'andata.

Ecco le altre gare della giornata:

Arcadia Dolzago - Altabrianza Tavernerio

Cavenago - Muggiò

Concorezzese - Olgiate Aurora

Nuova Sondrio - Cinisello

Olimpiagrenta - ColicoDerviese

Vibe Ronchese- Arcellasco

Casati Arcore - Cob91

Classifica:

Muggiò 17

Cinisello 17

Altabrianza Tavernerio 16

Lissone 15

Arcellasco 14

Cavenago 13

Vibe Ronchese 13

ColicoDerviese 8

Concorezzese 7

Casati Arcore 7

Olimpiagrenta 7

Cob91 6

Barzago 5

Nuova Sondrio Calcio 4

Arcadia Dolzago 4

Olgiate Aurora 3