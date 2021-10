Promozione, il Barzago perde ancora.

Sconfitta in casa per il Barzago nello scorso weekend. Il Barzago, che di punto ne ha solo uno, viene superato dalla Vibe Ronchese per 2-1.

La squadra lecchese guidata da Arrigoni non riesce a sbloccarsi e continua a rimanere nella parte bassa della classifica. Un primo tempo abbastanza sottotono per entrambe le squadre che faticano a trovare gli spazi e ad arrivare al tiro vicino alla porta. Ma è nella seconda frazione di gioco che succede di tutto. Al minuto 14’ si sblocca la gara con il gol di Cortesi che porta avanti il Barzago, ma la reazione degli avversari arriva al 27’ con Korri che viene atterrato in area e guadagna un calcio di rigore. Pareggio Vive e al Barzago tocca rifare tutto da capo. Ma è proprio il gol subito che butta giù mentalmente la formazione lecchese, infatti 10 minuti dopo arriva il vantaggio dei monzesi con Todeschini che con un ottimo rasoterra al minuto 37 infila il pallone in rete.

Sconfitta che pesa per il Barzago, visto che ora la squadra si trova ancora a un punto e nella prossima giornata dovrà affrontare una Casati Calcio Arcore in grande forma.