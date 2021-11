Promozione, il Barzago porta a casa tre punti importanti

Tre punti e vittoria nel derby. La squadra guidata da Agostini finalmente riesce a ritrovare almeno in parte il sorriso conquistando la vittoria contro l'Aurora Olgiate. I lecchesi gialloblù non vincevano, pensate un pò, dal 24 ottobre. La formazione di Barzago passa in vantaggio verso il finale della prima frazione di gioco con il gol di Dodesini. Nella ripresa fatica leggermente, ma riesce a trovare la rete del 2-0 con Agostoni, che dopo un mese senza segnare finalmente ritrova la gioia del gol. A nulla vale il rigore siglato da Nembri per l'Aurora Olgiate al minuto 43. Barzago che ora sale a quota otto punti.

Questi i risultati delle altre gare del girone B



AltaBrianza-Concorezzese 1-1

Dolzago-Cavenago 1-3

Arcellasco-Cinisello 1-1

Cob 91-Lissone 1-1

ColicoDerviese-Vibe Ronchese 1-2

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1

La classifica del girone B:

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4