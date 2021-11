Promozione, l'Arcadia Dolzago cade contro il Cavenago

Niente da fare per l'Arcadia Dolzago che esce sconfitta dalla sfida contro il Cavenago. I lecchesi si ritrovano in vantaggio dopo neanche un minuto con Spreafico e per quasi tutta la durata della prima frazione di gioco cercano di gestire il vantaggio limitando le incursioni del Cavenago. La formazione ospite però è brava a rimanere in gara e al 40' trova la rete del pareggio con Piras, siglato su rigore. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Al rientro in campo la formazione ospite spinge e chiude il Dolzago nella propria metà area, tanto che i monzesi riescono a trovare prima il vantaggio con Catalano al 30' e poi al 40' trovano la rete del 3-1 con Gioacchini. Una sconfitta che pesa per il Dolzago che ora finisce sempre più giù nella classifica del girone B.



La classifica del girone B:

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4



AltaBrianza-Concorezzese 1-1

Dolzago-Cavenago 1-3

Arcellasco-Cinisello 1-1

Cob 91-Lissone 1-1

ColicoDerviese-Vibe Ronchese 1-2

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olgiate Aurora-Barzago 1-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1