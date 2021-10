Promozione, l'Olgiate Aurora è ancora a zero punti

Ancora una sconfitta e zero punti in classifica per la squadra lecchese guidata da Pirovano

L’Aurora Olgiate, ancora ferma a zero punti dopo quattro giornate, cade per 2-0 in casa dell’Altabrianza Tavernerio. Una vittoria netta e rotonda quella dei comaschi che grazie alle reti dell’ultimo arrivato Mair e di Galimberti al minuto 19 del primo tempo si aggiudicano i tre punti e condannano l’Olgiate Aurora ancora a una sconfitta.

Non riesce a reagire a questa situazione di difficoltà la squadra guidata da Mister Pirovano che sta collezionando sconfitte su sconfitte. Ora la aspetta la gara contro i cugini dell’Arcadia Dolzago in casa, chissà che questa partita posso essere la svolta per questo inizio di campionato tutto in salita