Promozione, l'Olimpiagrenta si prepara ad affrontare la Cob91

Quarta giornata di campionato del girone B di Promozione. Per l'Olimpiagrenta una sfida importante.

Il campionato di Promozione è iniziato e diventa sempre più interessante. Nel girone B, come già detto altre volte, sono state inserite diverse squadre della provincia di Lecco. La quarta giornata del campionato di Promozione, in programma domenica 10 ottobre alle ore 15.30 vedrà disputarsi partite importanti, che possono già dare un'idea di quali sono le squadre da battere per poter anche solo pensare a un passaggio nella categoria superiore.

Nello specifico l'Olimpiagrenta al momento si trova nella parte bassa della classifica a soli tre punti. Nelle precedenti gare la squadra lecchese ha raccolto una sola vittoria nella prima giornata contro il Barzago. Nelle altre due gare invece ha rimediato due sconfitte, in ordine contro il Cinisello (persa 2-1) e nella scorsa giornata contro il Lissone (1-0 per i monzesi).

Ora domenica attende in casa la Cob91, squadra milanese che si trova a pari punti proprio con la squadra lecchese.

Queste le altre gare della giornata:



Arcadia Dolzago - Arcellasco

Cavenago - Lissone

ColicoDerviese - Muggiò

Concorezzese - Cinisello

Nuova Sondrio - Casati Calcio Arcore

Vibe Ronchese - Barzago

Altabrianza Tavernerio - Olgiate Aurora