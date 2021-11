Promozione, la ColicoDerviese non riesce a superare la Concorezzese

La ColicoDerviese non riesce nell'impresa di battere il Concorezzo e cade di misura contro i monzesi. Una partita che rimane in bilico per quasi 60 minuti fino a quando, a trovare la zampata vincente, è Colombo che al minuto 20 della seconda frazione di gioco porta in vantaggio la squadra di Concorezzo. A nulla servono le continue incursioni da parte dei lecchesi, che provano in tutti i modi a riportare la gara in parità. La decima giornata del campionato di promozione, quindi, si chiude con una sconfitta. I ragazzi di Invernizzi ora dovranno preparare bene la gara contro la Vibe Ronchese visto che sono a un passo dalla zona retrocessione.

Ecco invece la situazione delle altre gare:

BARZAGO - ARCELLASCO 1-2

CAVENAGO - ALTABRIANZA TAVERNERIO 2-3

CINISELLO - COB91 1-0

NUOVA SONDRIO - LISSONE 0-1

OLIMPIAGRENTA - ARCADIA DOLZAGO 2-0

VIBE RONCHESE - MUGGIO' 1-2

CASATI ARCORE - OLGIATE AURORA 2-1