Promozione, oggi la sfida in Coppa Italia tra ColicoDerviese e Muggiò

Ci siamo. Sta per tornare in campo la Coppa Italia. Oggi sarà la volta del campionato di Promozione. Sono sedici le squadre impegnate che cercheranno assolutamente di trovare la qualificazione per i quarti di finale in programma il 2 marzo 2022.

Si comincia già dal pomeriggio con l'anticipo delle , per continuare con le altre gare che andranno in scena alle 20.30.

Per quanto riguarda la provincia di Lecco oltre al Barzago, l'altra squadra ad essere ancora in corsa nella competizione è la ColicoDerviese. La squadra guidata da Grazioli in questa competizione ha battuto ai sedicesimi di finale un'altra monzese: la Casati Calcio Arcore per 3-0 e ora si appresta ad affrontare un'altra compagine che fa parte anche del girone del suo campionato. Stiamo parlando del temibile Muggiò.

Ma come sono gli avversari dei lecchesi? I gialloblu del Muggiò sono in testa al campionato con 20 punti e condividono la prima posizione con il Cinisello. L'avversario in questione è la squadra lecchese della ColicoDerviese. In campionato sono ben dodici i punti che distanziano le due squadre, con il Muggiò che si trova a quota 20 punti ed è in testa alla classifica insieme al Cinisello. Fino ad ora i muggioresi stanno continuando ad ottenere risultati positivi sia in campionato che in Coppa Italia. Nello specifico l'ultima gara di campionato li ha visti battere per 3-0 l'altra monzese del Cavenago, disputando una gara di controllo e testa.



L'appuntamento per l'accesso ai quarti di finale è per oggi 10 novembre alle ore 20.30 al Comunale di Dervio.