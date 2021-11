Promozione, sconfitta per 2-1 la ColicoDerviese

Momento difficile per la ColicoDerviese che matura una sconfitta nei minuti finali della gara contro i monzesi della Vibe Ronchese. Merlini apre le danze per l’1-0 ospite, grazie ad uno splendido colpo di testa su suggerimento di Todeschini. Al 20’st Gianola riporta la gara in parità. Finisce 1-2, con gol vittoria di Bourmila. Ora la squadra di Colico si trova a quota 9 punti e Invernizzi dovrà provare a spronare i suoi per cercare di uscire da questa situazione e non rischiare di finire in zona playout.



La classifica del girone B:

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4

Ecco le gare dell'altra giornata:



AltaBrianza-Concorezzese 1-1

Dolzago-Cavenago 1-3

Arcellasco-Cinisello 1-1

Cob 91-Lissone 1-1

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olgiate Aurora-Barzago 1-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1