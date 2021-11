Promozione, solo un punto per la Colicoderviese

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro i fortissimi muggioresi la formazione guidata da Invernizzi ottiene un pareggio. Nella sfida contro il Cavenago i lecchesi della ColicoDerviese guadagnano insomma solo un punto. In diverse occasioni, soprattutto nella prima frazione di gioco Pasquinelli è fondamentale, il numero uno gialloblù tiene in piedi la formazione ed evita che il Cavenago di Tinelli passi in vantaggio. Nel finale di gioco arriva un palo che nega la vittoria ai lecchesi.

Ecco invece la situazione delle altre gare:

ALTABRIANZA – OLIMPIAGRENTA 1-1

ARCADIA DOLZAGO – NUOVA SONDRIO 2-5

ARCELLASCO – CASATI ARCORE 2-0

MUGGIÒ – CONCOREZZESE 1-1

AURORA OLGIATE – VIBE RONCHESE 3-0