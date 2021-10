Promozione, terza sconfitta consecutiva per l'OIimpiagrenta

Ancora una sconfitta, la terza, per l'Olimpiagrenta di Sozzi che perde per 1-0 contro la Cob91, squadra milanese.

Una sconfitta di misura per la squadra lecchese guidata da mister Sozzi. Ancora una volta la squadra non riesce a portare a casa punti che le permetterebbero di risalire in classifica. Contro la formazione di Cormano non è riuscita a imporre il proprio gioco e a infliggere la sconfitta è stato il gol di Simone Genovese che con un grande tiro ha battuto il numero uno dell’Olimpiagrenta.

Di fatto ora la situazione in casa lecchese non è semplice, le prossime gare sono contro squadre importanti che sicuramente vorranno portarsi a casa il massimo punteggio. I ragazzi di Sozzi quindi dovranno provare a reagire e trovare la soluzione per risalire la classifica