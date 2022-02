Promozione, un punticino importante per l'Arcadia

Passando poi al girone B di Promozione si è disputato ieri pomeriggio il recupero della sfida tra Arcadia Dolzago e Vibe Ronchese. Il match si è chiuso a reti inviolate. La Vibe cerca di occupare e trovare soluzioni chiudendo l'Arcadia Dolzago nella propria metà campo, ma per tutti i novanta minuti non riesce a trovare soluzioni efficaci per fare male ai lecchesi. Per la squadra guidata da Arienti arriva, quindi, un piccolo punticini che le permette di muovere un piccolo passo in classifica ma resta sul fondo con solo sei punti all’attivo.

Appuntamento ora al 13 febbraio, quando incontreranno la temibile formazione del Muggiò.