Promozione, Un regalo sotto l'albero per Mister Invernizzi

La ColicoDerviese ha ufficializzato l'acquisto di un nuovo centrocampista. Non un giocatore qualsiasi, bensì un centrocampista d'esperienza per mister Invernizzi. Stiamo parlando di Jacopo Bertani, classe 1993 con una lunga esperienza tra Serie D ed Eccellenza.

Questo il comunicato ufficiale della società gialloblù.

Babbo Natale ha deciso di passare qualche giorno in anticipo in casa ColicoDerviese e sotto l'albero ha lasciato un bel regalo per rinforzare la nostra prima; JACOPO BERTANI è un nuovo giocatore

Il centrocampista ,fortemente voluto da mister Invernizzi e da " Babbo Natale "ds Riva ha accettato di vestire la nostra maglia e "accasarsi " in riva al lago .

Ecco Jacopo Bertani, 28 enne di Lecco , nuovo innesto gialloblù, chiamato da Riva per rinforzare il nostro centrocampo e per dare quell’esperienza che si stava cercando, dando la carica ai nostri giovani e insegnandoli magari qualche" trucchetto" di chi il mestiere lo conosce bene. E chi è nel nostro mondo sa che il ragazzo non ha certo bisogno di presentazioni!

Scuola prima Milan, poi Lecco Jacopo vanta ben 180 partite in Eccellenza divise tra Sondrio, Legnano, Valcalepio e Mariano, e anche ben 27 presenze in serie C svizzera all’Ascona. Ultima stagione per lui a Lemine l’anno scorso sempre in Eccellenza

Quest’anno una scelta di vita nel non tesserarsi per dedicarsi al lavoro, ma alla chiamata del nostro Ds e alle lusinghe di mister Invernizzi non e’ riuscito a dire no e dal 27 dicembre Jacopo sarà sul campo con i suoi nuovi compagni per preparare la seconda parte di campionato.

A questo punto si spera in un grande girone di ritorno per tutta la truppa gialloblùceleste che, dopo il mercato invernale si sente carica per portare a casa i punti necessari per raggiungere una salvezza tranquilla, senza dimenticare che a Marzo ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia!!

E allora un grande benvenuto a Jacopo!!