Promozione, vittoria dell'Olimpiagrenta nel derby contro il Dolzago

Tre punti e una vittoria nel derby tutto lecchese per l'Olimpiagrenta. La squadra di Sozzi vince in casa contro i "cugini" dell'Arcadia Dolzago, in una gara che fin dai primi minuti si dimostra intensa e dispendiosa. La prima frazione di gioco vede le due squadre affrontarsi a viso aperto, ma nessuna delle due riesce a trovare una vera e propria occasione per portarsi in vantaggio.

Il secondo tempo si apre subito con un gol: quello dell'Olimpiagrenta con il tiro di Esposito al minuto due. Vantaggio dei padroni di casa, che si distendono e iniziano ad aumentare il ritmo trovando anche il raddoppio al minuto 26 con Manzoni, complice anche una deviazione di un difensore dell'Arcadia Dolzago. Un successo, il terzo risultato utile consecutivo per la formazione di Sozzi

Ecco invece la situazione delle altre gare:

BARZAGO - ARCELLASCO 1-2

CONCOREZZESE - COLICODERVIESE 1-0

CAVENAGO - ALTABRIANZA TAVERNERIO 2-3

CINISELLO - COB91 1-0

NUOVA SONDRIO - LISSONE 0-1

VIBE RONCHESE - MUGGIO' 1-2

CASATI ARCORE - OLGIATE AURORA 2-1