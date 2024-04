"Purple punch" cala il poker: la grande Kickboxing a Lecco

Florian Qokaj della Kickboxing Lecco e Danilo Andrulli di Elite Kickboxing. Saranno loro a sfidarsi per il titolo italiano nella categoria K1 Rules 66.8 Kg 4X3 Pro domani sera, giovedì 25 aprile, al Palataurus di Lecco. Il match inizierà alle ore 20 e rientra nella quarta edizione di Purple Punch, importante evento sportivo di portata nazionale dedicato alla kickboxing che si terrà a due passi dal lago, ed entrerà nel vivo già nel pomeriggio.

L'organizzazione è ancora una volta a cura della Kickboxing Lecco con il patrocinio del comune di Lecco e della Federkombat, oltre al prezioso sostegno di diversi sponsor del territorio. Il Purple Punch 2024 vedrà protagoniste 18 società sportive, provenienti da tutta Italia, che saliranno sul ring con ben 30 atleti di primo livello.

"Kickboxing Lecco presenta la quarta edizione del Purple Punch che si terrà anche quest’anno il 25 aprile al Palataurus di Lecco - conferma il presidente Marco Bolis - Alle 18 inizierà il preserale dove 6 incontri dilettanti di kickboxing scalderanno il palazzetto. Alle ore 20 inizierà il vero e proprio spettacolo con il Galà serale Pro dove sono previsti 6 incontri di kickboxing, un match femminile di muay thai e il Main Event della serata con l’atleta lecchese Florian Qokaj che si contenderà la cintura per il titolo italiano Wako Pro 66.8kg con Danilo Andrulli, un atleta veterano già due volte campione italiano".

Le ultime prevendite rimaste si possono ancora acquistare presso il Point The Shamrock Irish Pub a Lecco o semplicemente sul sito www.etes.it. Per chi non volesse perdersi nemmeno il Face to face degli atleti, mercoledi 24 aprile, alle ore 20:00 presso la sala conferenze del Palataurus a Lecco ci sarà la cerimonia del Peso aperta a tutti.

"Dopo il grande successo dello prime edizioni si sta confermando anche quest’anno un evento apprezzato, lo dimostrano le prevendite che stanno portando l’evento verso il sold out - aggiunge Bolis - Per chi volesse esserci consiglio vivamente di acquistare il biglietto prima perché il giorno dell’evento non possiamo ad oggi garantire la disponibilità. Non mancate, perché lo spettacolo non mancherà".