Restrizioni per il covid? Quest'anno la Randolario puoi farla da solo

Quest'anno non sarà Randolario tradizionale, ma "Randolario 2020 by yourself". Ad annunciarlo è la società organizzatrice, il Bike Team Formaggilandia2 Malgarte.

A partire dal primo di agosto, e sino alla fine di ottobre, tutti gli iscritti alla Randolario potranno decidere di effettuarla da soli, replicando il percorso della celebre randonnée primaverile. Il regolamento è molto semplice: dopo essersi iscritti, i partecipanti alla gara potranno effettuare il percorso e inviare la traccia agli organizzatori come prova.

I partecipanti potranno effettuare uno dei due percorsi : Randolario 200 km (Lecco, Bellagio, Como, Cerano d'Intelvi, Colico, Bellano, Cortenova, Ballabio, Lecco); MiniRandolario 100 km (Lecco, Colico, Bellano, Cortenova, Ballabio, Lecco). A tutti gli iscritti sarà garantito il gadget previsto. Chi completerà il percorso, e invierà la traccia all'organizzazione, riceverà inoltre a casa il diploma di partecipazione.

«La Randolario prima che una corsa è una festa, un ritrovo per appassionati del pedale che arrivavano da tutto il nord Italia - dichiara il presidente del Bike Team Formaggilandia2 Roberto Maggioni - Purtroppo le norme stringenti, a causa della pandemia, non ci permettono di organizzare la manifestazione come vorremmo noi. Non potremmo avere i classici ristori, il pasta party e tutte quelle attività che rendono la nostra gara molto più simile a un ritrovo tra amici che a una vera competizione. In queste condizioni abbiamo preferito annullarla e rinviarla al 2021, sperando in un miglioramento delle situazione generale».

Martina ha bisogno di cure

Dopo l'annullamento dell'edizione classica, è nata l'idea della versione "by yourself". Le motivazioni dietro questa scelta sono soprattutto benefiche. «La pandemia ha fermato la corsa, ma non certo la nostra voglia di solidarietà. Martina ha bisogno del nostro sostegno per proseguire le sue cure, quindi abbiamo trovato un modo diverso per mantenere viva sia la parte sportiva che quella solidale. Gli iscritti alla Randolario 2020 potranno partecipare a questa versione "in solitaria", oppure mantenere l'iscrizione per il prossimo anno» conclude Maggioni. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.randolario.it.