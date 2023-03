Beatrice Colli firma il nuovo record italiano Speed

Beatrice Colli continua a farsi valere. La forte arrampicatrice di Colico di 18 anni ha firmato a Brugherio, durante la giornata di sabato, il nuovo record italiano della Speed con un clamoroso 7"21, un tempo che la pone a ridosso delle migliori al mondo e che solo due anni fa sarebbe stato fra i primi tre crono mondiali. Dopo la finale della Coppa Italia Boulder della domenica precedente - “Poteva anche vincere, per quest'anno Boulder e Lead sono solo allenamento sia fisico che soprattutto mentale, lei si nutre di gare, più ne fa di alto livello e meglio è”, spiega l'allenatore Fabio Palma - Beatrice ha vinto la prima tappa della Coppa Italia Speed con questo tempo di livello mondiale. In semifinale, invece, aveva chiuso con il tempo di 7"39.

"In allenamento anche mercoledì con la nazionale tedesca e la fortissima Andrea Rojas, che ho battuto in finale, mi sentivo ancora tanto indietro, poi ho fatto le due prove e mi sono sentita leggera. Ho fatto tutti gli scontri diretti sentendomi forte”, spiega l'atleta lecchese.

“Abbiamo cambiato molto, ma...”

“Onestamente sapevo che sarebbe stata in forma, poi le variabili della Speed sono perfino superiori a quelle già infinite di un qualunque sport praticato ad alto livello. Però un sotto 7"30 non me lo aspettavo in nessun modo. Quest'anno il mio consulente Yuri Palma mi ha introdotto molti esercizi nuovi con i pesi esplosivi, stancanti. Cambiare così tanto a una bicampionessa italiana assoluta e mondiale giovanile è stato anche per me non facile, mi sono fidato di lui che ha una conoscenza smisurata - aggiunge Fabio Palma -. Inoltre ho usato molto la VBT, ovvero la scelta, per certi esercizi, di carichi secondo la velocità di esecuzione. Infine, sono stati molto importanti la parete a metà del Politecnico di Lecco, le infinite video analisi e i tanti viaggi a Milano non avendo a Lecco la struttura intera. Ma sopratutto lei, la sua intelligenza e consapevolezza: è una donna con capacità di analisi e ragionamento fuori dal comune, davvero intelligente e adulta nel senso più positivo del termine. Siamo un team intorno a lei, compresa una nutrizionista di alto livello come Giulia Baroncini, ci manca la struttura ma per il resto proviamo a stare dietro all'élite mondiale, che ha mezzi e competenza paurosi e attualmente per noi inavvicinabili. Però noi abbiamo lei”, conclude soddisfatto Palma.