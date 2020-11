Calcio Lecco molle e arrendevole, il Renate vince in dieci

Ac Renate 2-0 Calcio Lecco 1912 (1-0)

Marcatori: Giovinco (R) al 26′ p.t.; Maistrello (R) al 4′ s.t.

Renate (3-5-2): Gemello; Silva, Damonte, Guglielmotti (dal 44′ s.t. Merletti); Anghileri, Giovinco (dal 10′ s.t. Possenti), Ranieri, Rada, Esposito; Galuppini (dal 36′ s.t. Kabashi), Maistrello (dal 44′ s.t. Sorrentino). (Bagheria, Marafini, Santovito, Fischetti, Lakti, Confalonieri, De Sena, Marano). All. Aimo Diana.

Lecco (3-5-2): Bertinato; Merli Sala (dal 7′ s.t. Capoferri), Malgrati, Celjak; Nesta, Marotta, Galli, Giudici (dal 7′ s.t. D’Anna), Purro (dal 24′ s,t, Moleri); Capogna, Mastroianni (dal 7′ s.t. Mangni). (Pissardo, Marzorati, Del Grosso, Lora, Porru, Haidara, Raggio, Bolzoni). All. Gaetano D’Agostino.

Note: giornata fresca ma gradevole; terreno in buone condizioni. Angoli 4-1. Ammoniti: Giudici.Espulsi: Damonte per fallo da ultimo uomo. Lecco in completa tenuta rossa con inserti blucelesti

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona, Ass. Ricciardi e Vitale di Ancora; IV uomo: Bordin di Bassano.