ResegUp, niente da fare: anche nel 2021 la corsa regina di Lecco non andrà in scena

Un nuovo annullamento per la ResegUp. Esattamente come accaduto nel 2020, anche nel 2021 la corsa regina della città di Lecco non si terrà a causa dell'emergenza sanitaria. Troppe le criticità, che avrebbero impedito agli atleti di correre in tutta sicurezza. È stata la stessa Asd 2Slow, organizzatrice dell'evento, a comunicare in via ufficiale la decisione.

"Carissimi atleti, amici e sostenitori di ResegUp, con estremo rammarico siamo a comunicarvi che anche l'edizione 2021 di ResegUp è stata ANNULLATA. Purtroppo la situazione sanitaria allo stato odierno e le previsioni del prossimo futuro non ci permettono di ipotizzare la preparazione e tantomeno la realizzazione della manifestazione. Le caratteristiche di ResegUp - la partecipazione numerosa, le modalità di partenza, l'elevato numero di volontari e la costante presenza di pubblico durante tutte le fasi della gara e lungo tutto il percorso - sono purtroppo in netta antitesi con le restrizioni legate al contenimento della pandemia. Nella viva speranza di rivederci sui sentieri della ResegUp il prossimo anno".

La beneficenza: 31mila euro donati

Lo scorso anno il comitato organizzatore decise di lasciare agli iscritti una duplice scelta: chiedere il rimborso della quota d'iscrizione oppure procedere con la devoluzione in beneficienza. La stragrande maggioranza degli atleti optò per la seconda scelta, permettendo di raccogliere trentamila euro da destinare a Croce Rossa e ospedale; altri mille vennero raccolti grazie alla vendita dei coltelli serigrafati.

In segno di ringraziamento, il comitato organizzatore e lo sponsor tecnico Ande decisero di produrre ugualmente gli zaini del pacco gara, che venne consegnato a coloro che scelsero di donare la propria quota.