È tornata la ResegUp! 1.122 atleti partiti da Lecco, alla caccia del Resegone

La ResegUp è tornata protagonista. Piazza Garibaldi ha ospitato, alle 15.30, la partenza dei 1.122 atleti che sono scattati alla volta del Resegone, ripetendo un rito che si era interrotto nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Atleti élite e tantissimi appassionati sono stati applauditi una volta entrati nella zona dello start: tra di loro anche i lecchesi Andrea Rota, Daniel Antonioli, Lorenzo Beltrami e Luca Del Pero, tra i favoriti per la vittoria finale al pari di Jean Baptiste Simukeka, Sergio Bonaldi e l'azzurro Ahmed El Mazoury; nella gara femminile luci accese sulla finlandese Susanna Saapunki, chiamata a gareggiare con la lariana Paola Gelpi, Martina Bilora e le grandi Daniela Rota, Elisa Pallini e Cecilia Pedroni. Arrivo sul lungolago atteso per le 17.45 circa: li attendono 24 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo.

Dove eravamo rimasti?

La prima edizione della ResegUp si corse nel 2010, con vittorie di Stefano Butti e Marialuisa Riva. Da allora sono state disputate in tutto dieci edizioni, l'ultima nel 2019 con successi di Martin Dematteis con il tempo di 2h 13' 51" (record del nuovo tracciato) e Daniela Rota in campo femminile con il crono di 2h 51' 32". I record sul nuovo percorso, introdotto nel 2017, spettano dunque a Dematteis (che migliorò la prestazione di Marco Moletto, 2h 17' 18") e Denisa Dragomoir in 2h 35' 44".

Il percorso

La competizione, con partenza e arrivo in piazza Garibaldi, passerà per via Cavour, via Volta, largo Montenero, corso Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via Prà Corvino, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Roncale, via Per Erna, via Ai Poggi; da località Malnago percorso sui sentieri di montagna sino al monte Resegone, via Perpetua, piazza della Vittoria, via Agnese, via Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (attraversamento), via Foscolo, via Solferino, parco Belgioioso, via Resinelli, via san Nicolò, scaletta canonica, piazza Cermenati, Lungolario Isonzo (tratto da piazza Cermenati a via N. Sauro) e via N. Sauro.

Come cambia la viabilità

Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, sabato sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 16.30 alle 20.30 in Lungolario Isonzo (tratto compreso tra piazza Cermenati e via Leonardo da Vinci, eccetto entrata/uscita parcheggi di via Nullo), dalle 7 alle 21.30 in Piazza Garibaldi e via N. Sauro, dalle 14 alle 16.30 in via Cavour e dalle 15 alle 21.30 su tutte le altre strade interessate dal transito della competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Sarà istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 16 in via Cavour e via Caldone (nel tratto compreso tra via Marsala e via Rimembranze), dalle 7 alle ore 23 in piazza Garibaldi, via N. Sauro e piazza Affari, e dalle 13 alle 21.30 in Lungolario Isonzo (nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via N. Sauro).