Parla lecchese la ResegUp 2023. La vittoria assoluta è andata al premanese Mattia Gianola: il portacolori della Dinamo si è imposto tra il fango con il tempo di 2h15', staccando Marco Filosi (2h16'40") e Alessandro Rossi (La Sportiva, 2h16'54); medaglia di legno per Danilo Brambilla dei Falchi Lecco, quarto con il crono di 2h17'33''.

Nella gara femminile il successo è andato a una Francesca Rusconi in grande forma: la lecchese della Rock Experience – North Face ha tagliato il traguardo dopo 2h47'35'', precedendo la vincitrice del 2022 Martina Bilora (La Sportiva Gefo K Team, 2h49'16'') e Arianna Tagliaferri (As Premana, 2h52'43'') per la chiusura di un podio tutto nostrano.

Gara caratterizzata dal maltempo, con l’organizzazione che per questione di sicurezza ha dovuto fermare diversi atleti a Piano Fieno, all’altezza dei Piani d’Erna. Circa 500 i resegupper che sono riusciti a salire al Rifugio Azzoni in vetta del Resegone.

ResegUp 2023: le novità

Due le principali novità di questa nuova edizione, con partenza e arrivo sempre della centralissima piazza Garibaldi e il consueto percorso di 24 chilometri per 1800 metri di dislivello positivo. La prima novità riguarda l’orario di partenza, anticipato di un’ora rispetto agli anni scorsi e fissato quindi per le 14.30. La seconda grande novità ha riguardato la variazione di tracciato in località Malnago (per la sola salita). Raggiunto il primo ristoro allestito nei pressi della chiesetta Beata Vergine del Rosario, anziché attraversare via ai Poggi, si devìa a sinistra imboccando una viuzza che sbuca sempre lungo via ai Poggi, quindi, rimanendo sulla sinistra della carreggiata, si prosegue in salita puntando verso l’abitato di Versasio. Prima del bar Caminetto si taglia a destra proseguendo sempre su strada asfaltata sino all’imbocco del sentiero numero 1 riprendendo quindi il percorso originale. Pertanto, secondo ristoro al rifugio Stoppani per poi proseguire fino a raggiungere Piano Fieno, da qui si piega a destra e restando sempre sul sentiero numero 1 si guadagna la Bedoletta (3° ristoro). Si sale fino a Pian Serada dove si trova il 4° ristoro prima di affrontare le crestine che portano in vetta del Resegone, rifugio Azzoni (4° ristoro). Da qui si inizia la discesa in direzione Morterone lungo il sentiero XX, in località Forbesette (5° ristoro), si torna a salire per circa 200 metri di dislivello positivo fino al Passo del Giuff da dove si scende verso i Piani d’Erna (6° ristoro). La discesa prosegue lungo la “sponda” per ripassare dal rifugio Stoppani (7° ristoro), quindi Malnago (8° ristoro) e picchiata finale verso l’arrivo di piazza Garibaldi (9° ristoro).

ResegUp 2023: le modifiche alla viabilità

Sabato 3 giugno si terrà la ResegUp, con le importanti modifiche alla viabilità cittadina:

Un percorso di 24 chilometri e circa 1800 metri di dislivello, immerso in un panorama mozzafiato, che interesserà piazza Garibaldi, via Cavour, via Volta, largo Montenero, corso Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via Don Rodrigo, via Prà Corvino, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Roncale, via Per Erna, via Ai Poggi, da Località Malnago per sentieri di montagna sino al Monte Resegone e ritorno, via Ai Poggi, via Per Erna, via Roncale, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Lucia, via Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (in attraversamento), via Foscolo, via Solferino, via Don Pozzi, via XI Febbraio, largo Montenero, vie Resinelli, via San Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, via Nazario Sauro e piazza Garibaldi.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sabato sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 15 alle 21 in via Lungolario Isonzo, dalle 7 alle 24 in via Nazario Sauro, piazza Affari e piazza Garibaldi e dalle 12 alle 15 in via Cavour. Dalle 14:30 alle 20:30 sarà in vigore il divieto di transito veicolare su tutte le strade interessate dalla competizione sportiva, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei corridori.

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà istituito dalle 9 alle 16 in via Cavour e in via Caldone, nel tratto da via Rimembranze a via Marsala, dalle 7 alle 24 in via Nazario Sauro e piazza Affari, dalle 9 alle 21 in Lungolario Isonzo, da largo Europa a piazza Cermenati, dalle 7 alle 24 in piazza Garibaldi, dal civico 1 al 3, e dalle 13 di venerdì 2 giugno alle 24 di sabato 3 giugno in piazza Garibaldi, dal civico 16 al 18.

Sotto: il percorso della ResegUp, il profilo e i cancelli orari