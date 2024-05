Resegup 2024 entra nel vivo: in tanti al briefing con i volontari

Si avvicina a grandi passi la corsa (in montagna) simbolo di Lecco. Il politecnico ha ospitato la serata dedicata all’incontro con i volontari di Resegup 2024, che hanno ricevuto dagli organizzatori di 2Slow il consueto kit, contenente fra le altre cose la maglietta, e tutte le direttive per il servizio di assistenza lungo il percorso.

La macchina organizzativa anche quest’anno è poderosa: sono circa 400 i volontari che hanno garantito la loro presenza, equamente divisi fra percorso cittadino, dove saranno impegnati nella consegna di pettorali e pacco gara e nel presidiare incroci e punti sensibili, e percorso montano, dove si concentreranno soprattutto nei ristori e in prossimità delle zone più critiche.

Fondamentale anche il supporto garantito dai gruppi

Fondamentale anche il supporto garantito dai gruppi, fra cui Sel, Alpini, Beck, Uoei, e Associazione Carabinieri, a cui si aggiungono operatori della Croce Rossa e del Soccorso Alpino, massaggiatori, fotografi e radioamatori.

Come sempre il briefing con i volontari è un momento importante nel periodo di avvicinamento alla gara, che si terrà sabato 1° giugno con partenza alle 14.30 da piazza Garibaldi. Gli organizzatori hanno condiviso con i volontari le informazioni fondamentali e le linee guida per garantire la gestione ottimale dell'evento.

La corsa è già sold out da settimane

Diversi gli argomenti trattati, tra cui il percorso della gara, le misure di sicurezza, la logistica e i punti di ristoro, dove per il primo anno i corridori saranno obbligati ad avere con sé bicchiere o tazza personale, misura adottata per ridurre il consumo di plastica e materiale usa e getta. Ai volontari sono quindi stati forniti i dettagli sulle mansioni da svolgere e tutte le direttive necessarie per agevolare il supporto ai concorrenti durante la gara.

In vista del via della gara, già sold out da settimane, il prossimo appuntamento in programma sarà quello con la distribuzione dei pettorali e dei pacchi gara, che si terrà in piazza Garibaldi venerdì 31 maggio, dalle 17 alle 22, e sabato 1° giugno, giorno della gara, dalle 9 alle 13.30.