La ResegUp parla lecchese: vince Del Pero davanti a Gianola e Brambilla

Parla lecchese la ResegUp 2024. È Luca Del Pero a imporsi nella skyrace regina di Lecco: l'atleta lariano si è imposto sul tracciato da 24 chilometri e 1900 metri di dislivello con il tempo di 2h17'38", staccando di un minuto quasi tondo il premanese Mattia Gianola (Team Crazy/Scott, 2h18'39") e l'altro lecchese Danilo Brambilla (Falchi Lecco, 2h19').

Quella lecchese è stata una festa per oltre mille partecipanti, che si sono sfidati lungo l'impegnativo percorso disegnato dall'Asd 2Slow: da piazza Garibaldi fino alla cima del Resegone per poi ritornare nella centralissima location, salotto scelto ormai anni fa per accogliere i tanti atleti che si cimentano in questa impresa sportiva.

La gara femminile è andata a Elisa Desco, prima sul traguardo dopo 2h45'25" davanti a Elisa Pallini (Pegarun, 2h51'32") e Daniela Rota (Team Scott, 3h02'16").