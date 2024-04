La Resegup 2024 è già sold out!

La prossima Resegup è già tutta esaurita. In meno di un mese dall’apertura delle iscrizioni - e a circa 75 giorni dalla gara in programma sabato 1° giugno - sono infatti stati assegnati tutti i 1.200 pettorali di

Resegup 2024, che è così ufficialmente sold-out.

Un risultato sorprendente per la Skyrace lecchese, giunta quest’anno alla XIII edizione, che si conferma fra le più amate e sentite di Lombardia e non solo. Grande entusiasmo per l’importante obiettivo raggiunto da parte di 2Slow, l’associazione sportiva che dal 2010 organizza Resegup.

"Che soddisfazione vedere tutta questa partecipazione - commentano i responsabili dello staff 2Slow Ringraziamo tutti per la fiducia e l’attaccamento alla gara, che resta unica nel suo genere e in grado di regalare sempre grandi emozioni, persino prima del via".

Gli ingredienti di questo straordinario e longevo successo sono sempre gli stessi: 24 chilometri che legano i due simboli della città, il lago e il Resegone, con ben 1.800 metri di dislivello, e che fanno di Resegup un concentrato di adrenalina, fatica e magnifici scenari naturalistici, resi unici dalla grande e calorosissima partecipazione del pubblico lungo tutto il percorso.

A questo collaudato mix si uniscono alcune apprezzate novità, fra cui il pacco gara offerto dal main sponsor Ande, che lancia in occasione di Resegup 2024 un nuovissimo modello di scarpa dato in anteprima a tutti gli iscritti, e la crescente attenzione alla sostenibilità dell’evento, soprattutto in termini di impatto ambientale e riduzione dell’uso di plastica.