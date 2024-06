Da Lecco alla cima del Re e ritorno: il video che racconta la ResegUp

Cos'è la ResegUp? È fatica e sudore per chi corre e organizza, ma è anche tanto amore riversato in ogni metro del percorso dalle migliaia di persone che annualmente prendono parte a questa vera e propria festa popolare. L'abbiamo provata sulla nostra pelle per due volte, ma c'è chi è arrivato in doppia cifra o che comunque conosce ogni metro: ha scelto di raccontarla Massimo Fanti, atleta dell'Osa Valmadrera che ha registrato la sua prova e l'ha postata su YouTube per mostrare quello che vuol dire essere - letteralmente - dentro la corsa regina della città di Lecco.