Severino, Beltrami e Bilora: gli eroi della ResegUp premiati in Regione

Anche in Regione si parla del grande sport lecchese. Lorenzo Beltrami, Martina Bilora, i vincitori della ResegUp 2022, e Severino Aondio, il corridore più anziano con i suoi quasi 90 anni, sono stati premiati nella mattinata di martedì 12 luglio a Palazzo Pirelli. A riceverli il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che ha raccolto l’iniziativa promossa dai consiglieri regionali lecchesiAntonello Formenti, Mauro Piazza e Raffaele Straniero.​

La ResegUp 2022

Lorenzo Beltrami, classe 1995, originario di Mandello del Lario, ha vinto in poco meno di due ore e venti (2h18’09”), mentre la vincitrice della gara femminile Martina Bilora, 24enne di Olginate, ha tagliato il traguardo in 2h52’00”. Severino Aondio, a 89 anni e sette mesi, ha concluso la sua terza ResegUp dopo quelle del 2013 e del 2016, che aveva terminato con il record personale di 5h53'54". L'atleta lecchese quest’anno ha tagliato il traguardo di piazza Garibaldi dopo sei ore e mezza (6h31'03) tra due ali di folla. Scherzando ha detto che sarà la sua ultima ResegUp perché stavolta la fatica si è fatta davvero sentire, “ma secondo me nel 2023 lo rivedremo al via” ha detto il presidente Fermi.

Oltre ai consiglieri Antonello Formenti, Raffaele Straniero e Fabio Pizzul, erano presenti la vice presidente Francesca Brianza, il consigliere segretario Dario Violi e la presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala.