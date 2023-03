Andrea Elia vince in volata la mezza maratona di Lecco

Andrea Elia e Sara Rapelli sono il re e la regina della mezza maratona di Lecco 2023. Ottima prova anche da parte di Mattia Gianola, superato in volata a due passi dall'arrivo per un solo secondo. Questo il verdetto della 14esima edizione della Lecco City Half Marathon che nella mattinata di oggi, domenica 5 marzo, ha colorato strade e vie della città, compresa la zona a lago.

Gli organizzatori del Team Spartacus Events hanno infatti proposto un percorso rivisitato e reso molto più veloce, articolato su due giri cittadini con la novità costituita dal cambio della logistica e dallo spostamento della zona di partenza/arrivo in Piazza Garibaldi. Una giornata di sole e di temperatura tiepida ha accolto i 246 iscritti, tanti considerando anche le varie concomitanze della giornata. Una sfida tutta italiana quest’anno con i corridori africani attirati da altre manifestazioni in giro per l’Italia, ma questo non ha per nulla penalizzato la corsa, che anzi ha dato modo a molti appassionati lombardi di mettersi in evidenza.

Il podio maschile

La corsa lungo il tracciato di 21,097 chilometri è stata caratterizzata su emozioni continue, con la fuga allestita da Andrea Elia (Org.Sportiva Alpinisti di Valmadrera) e Mattia Gianola (Dinamo Team) che si sono dati battaglia per tutto il percorso lecchese, un circuito prevalentemente disegnato sul lungolago da ripetere due volte. La soluzione è arrivata solamente in volata e a spuntarla è stato Elia con un tempo di 1h 09’ e 51” precedendo il rivale di 1”. Il terzo gradino del podio è stato invece conquistato da Matteo Pozzi (Team Pasturo) in 1h 11’ e 58”.

Il podio femminile

Successo straniero fra le donne. A iscrivere il suo nome nell’albo d’oro femminile è stata la svizzera Sara Rapelli che in 1h 25’ e 38” ha staccato di 1’ e 59” Michela Gritti (Atl.Lecco-Colombo Costruzioni) e di 3’ e 28” Monica Cagliani (GP I Gamber de Cuncuress). In totale sono stati 246 gli arrivati in una gara accompagnata da molto pubblico soprattutto nella parte finale e all’arrivo in Piazza Garibaldi.

"Un grazie particolare - spiegano i promotori dell'evento sportivo - va All’amministrazione comunale, sempre vicina agli organizzatori della Spartacus Events che da questo evento hanno tratto spunto per un grande ventaglio di prove sportive di massa. Grazie anche a tutte le associazioni e ai volontari che hanno reso possibile l’ennesima edizione della rassegna podistica lecchese, pronta a tornare il prossimo anno.